Стало известно, почему США отказались от ударов по иранскому ядерному  объекту в Исфахане

Армия США не применяла противобункерные бомбы для ударов по ядерному объекту в Исфахане, потому что он расположен на большой глубине. Удары были бы бесполезны, сообщает CNN.

Телеканал сообщает, что об этом стало известно после секретного брифинга для законодателей США. Брифинг провели министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава Объединенного комитета начальников штабов Дж. Дэн Кейн.

«Американские военные не применяли противобункерные бомбы на одном из крупнейших ядерных объектов Ирана в прошлые выходные, потому что объект находится на такой глубине, что бомбы, вероятно, не были бы эффективными», — передают источники слова Кейна.

Это стало первым объяснением того, почему американские военные не использовали бомбу Massive Ordnance Penetrator против объекта в Исфахане в центральной части Ирана.

Представитель Кейна отказался от комментариев, отметив, что он не может обсуждать секретный брифинг.

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Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил CNN после брифинга, что «некоторые возможности Ирана находятся настолько глубоко под землей, что мы никогда не сможем до них добраться».

«Таким образом, у них есть возможность переместить большую часть того, что было сохранено, в районы, до которых не достают американские бомбардировщики», — сказал сенатор.

Бомбардировщики B2 сбросили более десятка противобункерных бомб на ядерные объекты Ирана в Фордо и Натанзе. Но Исфахан был поражен только ракетами «Томагавк», запущенными с американской подводной лодки.

Американские официальные лица полагают, что в Исфахане хранится «почти 60% запасов обогащенного урана Ирана».