В гуманитарной помощи для Газы оказались наркотики

Наркотики нашли в отправленных в Газу мешках с мукой. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу правительства эксклава.

Мешки, в которых обнаружили рецептурный обезболивающий опиоидный препарат оксикодон, получили из пунктов выдачи гуманитарной помощи, которые организовали США и Израиль.

«Возможно, эти таблетки были намеренно измельчены или растворены в самой муке, что представляет собой прямое посягательство на здоровье населения», — заявила пресс-служба Газы.

Там назвали это «смертельной ловушкой».