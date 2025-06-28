Трамп выступил с заявлением о Путине

Россия, Китай и КНДР снова стали уважать Соединенные Штаты, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп. Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, 27 июня президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном начинают выравниваться и первые шаги уже сделаны. Российский лидер также выразил благодарность Трампу за усилия по Украине и Ближнему Востоку.

«Владимир Путин сделал несколько очень приятных заявлений. Послушайте, он снова уважает нашу страну. Год назад он ее не уважал, могу вам точно сказать. Но теперь Путин уважает нашу страну», — отметил Трамп.

По его словам, ситуация изменилась повсеместно — США стали уважать и лидеры других стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Еще год назад нас не уважали, у нас был некомпетентный президент, и вокруг этого прекрасного стола Resolute крутились плохие люди», — констатировал президент.

Путин оценил перспективу встречи с Трампом

Стол Resolute находится в Овальном кабинете Белого дома. Он был сделан на верфи в Кенте из дубовых досок британского исследовательского судна HMS «Решительный» (Resolute) и подарен королевой Викторией президенту Резерфорду Б. Хейсу в 1880 году.