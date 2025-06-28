В Таиланде начались протесты с требованием отставки премьера

Сотни протестующих собрались в субботу в Бангкоке, требуя отставки премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават. Её правительство сталкивается с растущим недовольством из-за пограничного конфликта с Камбоджей, передает Reuters.

Протестующие пришли с флагами к Монументу Победы. Манифестация организована Объединенной силой страны — коалицией, в основном состоящей из националистических активистов.

Пхэтхонгтхан заявила, что её не беспокоит протест, и она поручила властям обеспечить мирный характер собрания.

«Это в рамках прав человека, и я не буду мстить», — сказала она.

Премьер-министр может столкнуться с парламентским вотумом недоверия на следующей неделе.

На прошлой неделе партия «Бхумджатай» вышла из правительственной коалиции, сославшись на риск потери суверенитета и целостности Таиланда. Это произошло после утечки телефонного разговора между Пхэтхонгтхан и бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Они обсуждали пограничные столкновения, приведшие к гибели камбоджийского военнослужащего.

Во время разговора Пхэтхонгтхан, по-видимому, пыталась успокоить камбоджийского политика и раскритиковала командующего тайской армией. Это является красной чертой в Таиланде, где военные имеют значительное влияние.

Позже премьер извинилась за свои комментарии. Однако группа сенаторов обратилась в Конституционный суд и национальный антикоррупционный орган с просьбой расследовать её действия в связи с просочившейся в прессу записью телефонного разговора.

Решения, принятые этими органами, также могут привести к отставке премьера.

Данный антиправительственный протест является крупнейшим с 2023 года, когда к власти пришла партия «Пхыа Тхаи». Политическая турбулентность в Таиланде угрожает нанести дальнейший ущерб и без того нестабильной экономике страны, отмечает Reuters.