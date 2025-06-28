В Иране проходят похороны погибших в дни конфликта с Израилем

В Тегеране начались похороны высокопоставленных военных, ученых-ядерщиков и гражданских лиц, погибших во время нападения Израиля. Об этом сообщает Press TV.

Церемония стартовала на площади Энкелаб в 8:00 утра по местному времени.

«Огромная толпа скорбящих участвует в процессии, сопровождая гробы скандированием «смерть Израилю» и «смерть Америке», — сообщает Press TV.

Среди погибших — начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, второй человек в командовании вооруженными силами после аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Багери будет похоронен вместе со своей женой и дочерью, журналистом местного СМИ, которые также погибли в результате израильской атаки.

В числе других жертв — ученый-ядерщик Мохаммад Мехди Тегеранчи, главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.

Из 60 человек, которые будут похоронены после церемонии прощания, четверо — дети.

Иранские официальные лица говорят, что в общей сложности «более 600 человек, в основном гражданские лица, погибли в результате израильской и американской агрессии против Ирана».