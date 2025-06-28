Президент Польши прибыл с «прощальным» визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Об этом в соцсети X сообщает канцелярия президента Польши.

«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

Как сообщил польский телеканал TVP Info, этот визит главы государства имеет характер «прощального», так как президент уходит со своего поста 6 августа.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Польша намерена заработать на восстановлении Украины. Об этом он сообщил на презентации проекта расширения контейнерного терминала в Славкуве, который станет ключевым элементом инфраструктуры для участия Польши в послевоенном восстановлении соседней страны.