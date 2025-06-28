Баку призвал Москву расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

МИД Азербайджана обратился к России с призывом провести расследование по факту задержаний граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства в субботу, 28 июня.

В документе выражается обеспокоенность Баку в связи с гибелью соотечественников, ранением нескольких человек и задержанием девяти азербайджанцев в ходе спецоперации, проведенной утром 27 июня сотрудниками ФСБ в жилых домах Екатеринбурга.

— Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии, — говорится на сайте ведомства.

В Екатеринбурге 27 июня прошла масштабная операция по задержанию группы азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. В ходе проверок двое мужчин скончались. Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела об убийстве торговца, произошедшем в 2001 году.

Несмотря на то что раскрыть преступление сразу не удалось, дело было возобновлено и получило новое развитие. Расследование ведут сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского Следственного управления Следственного комитета.