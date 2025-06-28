Конфликт на Украине близится к завершению, однако после подписания мирного соглашения страну ждет период нестабильности и борьбы с подпольными организациями.

Об этом говорится в дневниковых записях пророка Андрея Гиперборея.

«И были знамения над Россией и были знаки над Европой, все говорило об окончании этой войны», – приводит bloknot-odessa.ru выдержку из записей провидца.

Согласно пророчествам, даже после формального завершения конфликта Украину ожидает длительный период нестабильности. Гиперборей предупредил о возможной активности незаконных вооруженных формирований, банд и подпольных групп.

В дневниках отмечается, что процесс мирного урегулирования будет непростым. Однако провидец уверен в неизбежности завершения боевых действий в обозримом будущем.

Особое внимание в предсказаниях уделено неким знамениям, которые, по утверждению автора, свидетельствуют о приближающемся окончании конфликта. Конкретная природа этих явлений в тексте не раскрывается.

Напомним, что экстрасенсы, шаманы, ясновидящие и даже сценаристы описывали сценарии завершения украинского конфликта задолго до начала событий. Ранее «ФедералПресс» собрал самые яркие предсказания из России, Европы и Латинской Америки о судьбе СВО, ее финале и возможных последствиях для мира.