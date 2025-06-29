Президент Польши дал Украине совет насчет своего преемника

Президент Польши Анджей Дуда, покидающий свой пост, посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому, сообщает Reuters.

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С таким призывом польский лидер выступил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе своего прощального визита в Киев.

«Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал Дуда.

Зеленский, в свою очередь, сообщил о намерении пригласить Навроцкого на Украину после его официального вступления в должность.

2 июня стало известно, что на выборах президента Польши победил кандидат от консервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он вступит в должность 6 августа.