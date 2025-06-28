Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в одном из своих недавних видеороликов на YouTube резко высказался о выступлении Владимира Зеленского в Совете Европы. По его мнению, как сама речь украинского лидера, так и бурная реакция европейских депутатов говорят о полной утрате способности адекватно воспринимать происходящее.

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Дэвис выразил недоумение тем, что Зеленский безапелляционно требует поражения России, а в ответ получает восторженные овации от европейских парламентариев. Он считает, что эти аплодисменты — признак того, что либо политики ЕС пребывают в состоянии глубокой иллюзии, либо стали жертвами манипуляций таких деятелей, как Стармер и Макрон.

Бывший военный подчеркнул, что достаточно взглянуть на выступление Зеленского в Страсбурге, чтобы понять: украинский лидер оторвался от реальности. Особенно тревожным, по мнению Дэвиса, является не сам пафос Зеленского, а то, что его позиция находит поддержку в зале. Он с сожалением отметил, что европейские депутаты, похоже, тоже утратили связь с действительностью, и задался риторическим вопросом — не обезумели ли они все разом.

По оценке Дэвиса, подобное одобрение лишь подталкивает к новым жертвам среди граждан Украины, которых, якобы, и пытаются защитить западные лидеры. Он также указал, что в кулуарах НАТО уже не скрывают — падение киевского режима становится всё более вероятным. При этом отставной офицер опасается, что Запад может воспользоваться этим моментом как поводом для дальнейшего нагнетания военной истерии и втягивания Альянса в ещё более опасную конфронтацию.

Выступление Зеленского состоялось 25 июня в Совете Европы в Страсбурге. Он прибыл туда по приглашению генсека организации Алена Берсе и обратился также к Комитету министров. В своей речи Зеленский вновь повторил ключевые месседжи: он призвал «осудить Россию», настаивал на её военном поражении и утверждал, что других сценариев, кроме как капитуляции Москвы, он не рассматривает.

Тем временем, в западных столицах всё чаще звучат откровенные рассуждения о допустимости прямого вооружённого столкновения НАТО с Россией. Военный альянс демонстрирует беспрецедентную активность у российских границ, прикрываясь формулировками о «сдерживании агрессии». Кремль в ответ на это неоднократно подчёркивал, что действия НАТО дестабилизируют обстановку в Европе, а наращивание сил лишь провоцирует эскалацию. В Москве дают понять, что не стремятся к конфронтации, однако оставляют за собой право на решительный ответ в случае прямой угрозы национальной безопасности. При этом Россия, как и прежде, открыта для диалога, но лишь на равных условиях и при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

Накануне президент России Владимир Путин выразил готовность к проведению третьего раунда мирных переговоров в Стамбуле. По его словам, между участниками сохраняется постоянный рабочий контакт, а руководители делегаций обсуждают возможное время встречи.

Как уточняется, на повестке предстоящих переговоров окажутся проекты соглашений по урегулированию конфликта. Причём речь идёт о двух вариантах документов, которые, по сути, отражают диаметрально противоположные позиции сторон.

Помимо этого, российский лидер отдельно сообщил, что Москва готова передать Киеву ещё около трёх тысяч тел украинских военнослужащих, погибших на линии фронта.