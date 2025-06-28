У берегов Мексики обнаружили подводную лодку с тоннами кокаина

Моряки Военно-морского флота Мексики обнаружили подводную лодку с 3,5 т кокаина у берегов штата Герреро. Об этом сообщается на сайте секретариата ВМФ страны.

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В операции по пресечению наркотрафика участвовали представители Генеральной прокуратуры, Секретариата национальной обороны, Национальной гвардии и Секретариата безопасности и защиты граждан Мексики.

На борту остановленной моряками подводной лодки находились трое членов экипажа. Они были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Мексиканская наркомафия уже давно использует кустарно изготавливаемые подводные полупогружные лодки вместимостью сопоставимые с грузовым автомобилем. Обычно такие подводные суда погружаются на глубину не более 4-5 м. В 2025 году мексиканские правоохранители изъяли 44,8 т кокаина во время патрулирования акватории.

До этого Минфин США ввел санкции против трех банков Мексики за содействие наркокартелям.