Трамп назвал сроки прекращения огня в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение предстоящей недели (с 30 июня по 6 июля). Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.ru

«Мы считаем, что в течение следующей недели нам удастся добиться прекращения огня», — сказал американский лидер журналистам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Трамп ответил на данные о планах передать Ирану 30 млрд долларов на мирный атом

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ране Трампу предложили занять должность премьер-министра Израиля.