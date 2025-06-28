Раскрыты потери Украины из-за конфликта Израиля и Ирана

RS: внимание СМИ к Украине снизилось из-за конфликта Израиля и Ирана
Внимание СМИ к Украине снизилось на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Об этом пишет Responsible Statecraft.
«Одной из самых больших потерь обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном стало внимание США к Украине и освещение её в СМИ», — говорится в материале.
По мнению автора статьи, саммит НАТО в Гааге должен был вернуть внимание США к теме Украины, но этого не произошло.
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«Чего мы не увидели в Гааге, так это каких-либо усилий, направленных на то, чтобы положить конец конфликту на Украине», — указано в публикации.
Ранее Владимир Зеленский назвал большой проблемой для Киева смещение международного политического фокуса с Украины на Ближний Восток.