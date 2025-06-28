Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совете Европы. Об этом он высказался на YouTube.

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Дэвис резко осудил речь Зеленского и подчеркнул, что тот показал потерю связи с реальностью. Он напомнил, что украинский лидер тогда заявил, что Москве следует проиграть в конфликте с Киевом.

«Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью. Они все дураки? Или их обманывают такие люди, как [премьер Британии Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, скармливают им фразы про победу?» — возмутился он.

На Украине рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил перенести Совет Европы в Киев.

«Потому что пока мы живем в разных мирах. Дети в Европе учат звуки музыки, а на Украине дети учатся различать звуки дронов и ракет», — объяснил он.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.