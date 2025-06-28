Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что саммиты НАТО и Евросоюза стали моментом сплошного унижения для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин подчеркнул, что никто не подтверждал присутствие луча света в темном царстве. В частности, никто не гарантировал прием Украины в НАТО.

«Будем прямо говорить, тот же самый [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан устроил пляски на гробу под названием Украина. <…> Зеленского не пустили на главное совещание, отсадили его. В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — рассказал аналитик.

По мнению Соскина, Зеленского также настиг провал на саммите лидеров Евросоюза, отметил аналитик. Он подчеркнул, что все надежды украинского лидера рухнули.

Рогов: Саммит НАТО в Гааге показал, что Зеленский стал изгоем

Ранее китайское издание NetEase написало, что саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, стал победой для России. Как отмечается в статье, члены НАТО ожидали, что президент США Дональд Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи журналисты назвали стратегической победой России.