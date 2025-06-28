Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг сомнению эффективность нового, 18-го пакета антироссийских санкций, заявив, что они, как и предыдущие, не принесут желаемого результата.

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«18-й пакет санкций выглядит весьма "секси" для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым, — отметил Фицо в комментарии журналистам. — Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность - защитить национальные интересы Словацкой Республики, ее граждан и промышленности».

Глава правительства подчеркнул, что страна не может позволить себе игнорировать экономические риски, связанные с санкционной политикой ЕС.

Захарова указала на осознание членами ЕС нерациональности санкций

Ранее сообщалось, что наступление российских войск на Украине сокращает доступ Киева к стратегически важным месторождениям редкоземельных металлов.