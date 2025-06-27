В Израиле ответили на слухи о «тайном плане» Нетаньяху и Трампа по Ближнему Востоку

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о «тайном плане» Вашингтона и Тель-Авива по Ближнему Востоку. Об этом сообщает «Курсор».

Ранее газета Israel Hayom опубликовал статью, в которой говорилось, что Нетаньяху и Трамп обсуждали план о завершении боевых действий в секторе Газа в течение двух недель. Он включал в себя передачу управления анклавом четырем арабским странам, включая ОАЭ и Египет, признание Израиля со стороны Сирии, Саудовской Аравии и других мусульманских стран, урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа «двух государств» и признание Вашингтоном суверенитета Тель-Авива в определенных районах Иудеи и Самарии.

Трамп рассказал, как спас лидера Ирана от «унизительной смерти»