ВОЗ раскрыла происхождение штамма коронавируса SARS-CoV-2

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 появился от летучих мышей или животных. Об этом сообщается в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что вокруг происхождения SARS-CoV-2 ходило много слухов. В частности, считалось, что вирус создали искусственным образом. Однако спустя четыре года ВОЗ опровергли эту теорию, заявив, что версия о происхождении от летучих мышей или животных является самой близкой к правде.

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«Большинство научных данных и доступных опубликованных научных свидетельств в настоящее время подтверждают эту гипотезу, однако в настоящее время не можем сделать вывод о том, когда, где и как SARS-CoV-2 попал в человеческую популяцию», — говорится в тексте.

В качестве подтверждения данной теории в ВОЗ указали, что наиболее близкие к SARS-CoV-2 штаммы были выявлены у летучих мышей.