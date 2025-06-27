В Турции заявили о большом ущербе для ядерных объектов Ирана

По словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, после американских атак иранские ядерные объекты понесли значительный ущерб и, по сути, больше не функционируют.

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Фидан отметил, что сложившаяся обстановка благоприятствует возобновлению диалога между Тегераном и Вашингтоном.

В Соединенных Штатах рассматривают перспективу вложения средств в иранскую гражданскую ядерную отрасль, с объемом инвестиций от 20 до 30 миллиардов долларов, в обмен на приостановку деятельности по обогащению урана. Каролин Левитт, представитель Белого дома, сообщила, что Вашингтон придерживается "дипломатической стратегии переговоров" с Тегераном для установления долгосрочного мира на территории Ближнего Востока.

Глава иранского Министерства иностранных дел, Аббас Аракчи, отметил, что окончательное решение о возобновлении переговоров с США еще не принято и будет зависеть от приоритетов страны. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что администрация американского президента Дональда Трампа придерживается дипломатического подхода к разрешению ситуации с Ираном.