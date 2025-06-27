В Турции заявили о большом ущербе для ядерных объектов Ирана
По словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, после американских атак иранские ядерные объекты понесли значительный ущерб и, по сути, больше не функционируют.
Фидан отметил, что сложившаяся обстановка благоприятствует возобновлению диалога между Тегераном и Вашингтоном.
В Соединенных Штатах рассматривают перспективу вложения средств в иранскую гражданскую ядерную отрасль, с объемом инвестиций от 20 до 30 миллиардов долларов, в обмен на приостановку деятельности по обогащению урана. Каролин Левитт, представитель Белого дома, сообщила, что Вашингтон придерживается "дипломатической стратегии переговоров" с Тегераном для установления долгосрочного мира на территории Ближнего Востока.
Глава иранского Министерства иностранных дел, Аббас Аракчи, отметил, что окончательное решение о возобновлении переговоров с США еще не принято и будет зависеть от приоритетов страны. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что администрация американского президента Дональда Трампа придерживается дипломатического подхода к разрешению ситуации с Ираном.