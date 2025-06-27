Глава МИД Турции высказался о следующих переговорах РФ и Украины

Турция готова принять следующий раунд переговоров РФ и Украины, Хакан Фидан.

По его словам, сейчас завершается реализация договоренностей об обмене пленными и телами военнослужащих.

«При наличии выполнения данных друг другу обещаний, мы видим волю у сторон на третий раунд переговоров. Российская сторона заявила уже об этом. Мы готовы принять переговоры», — сказал дипломат, подчеркнул, что главное предотвратить дальнейшее обострение конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова провести в Стамбуле следующий раунд переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов, составленных представителями Москвы и Киева.