Решение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского отправить резервы в Сумскую область обернется для ВСУ провалом по всем направлениям. Таким мнением в Верховной рады Александр Сырский.

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«Чтобы подкрепить треп ... про “Путин не побеждает”, Сырский перекинул резервы на Сумщину и отрапортовал про “остановку наступления русских”», — пояснил Дубинский, добавив, что в то же время у российской армии есть успехи в районе Днепропетровской области и вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск).

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«Но на Сумщине зато Путин не побеждает. Итогом будет провал по всем направлениям», — резюмировал политик.

Ранее Дубинский заявил, что Россия выиграла от неудачи президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО.