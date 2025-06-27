Задержанный армянский архиепископ передумал выдвигаться на пост премьера

Архиепископ Армянской Апостольской церкви Микаель Аджапахян, находящийся под арестом в Армении, отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, опубликовав соответствующее заявление архиепископа.

В своем обращении Микаель Аджапахян подчеркнул, что не желает видеть свое имя среди кандидатов на должность главы правительства.

«Я полностью удовлетворен своим служением в качестве духовного лица, поэтому прошу не использовать мое имя в списке кандидатов на пост премьер-министра», — приводит слова архиепископа его адвокат.

Ранее оппозиционная фракция парламента «Армения» выразила готовность выдвинуть архиепископа Микаэла Аджапахяна на пост премьер-министра с целью инициирования процедуры импичмента действующего главы правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщила депутат данной фракции Агнесса Хамоян.