В небе над югом США заметили странный пылающий объект

Жители южных штатов США сообщили о появлении огромного пылающего шара в небе. Национальная метеорологическая служба подтвердила многочисленные сообщения о странном объекте, пишет газета "Аргументы и факты".

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"Спутниковое обнаружение молний зафиксировало полосу от полета предмета в безоблачном небе над границей Северной Каролины и Вирджинии, а также над Гасбери, штат Вирджиния", — сообщили в метеорологической службе.

Пока официальные ведомства не объяснили, что это был за шар. Пользователи сети строят разные предположения — падающий самолет, метеорит или ракета. Очевидцы утверждают, что слышали характерный звук, от которого сотрясались окна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что не располагает "сообщениями о необычной активности самолетов в этом районе".