Трамп рассказал, как спас лидера Ирана от «унизительной смерти»

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обострения конфликта между Ираном и Израилем лично предотвратил уничтожение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, он знал точное местонахождение Хаменеи, однако отдал приказ Израилю отменить воздушную атаку на Тегеран. Об этом Трамп сообщил в своих социальных сетях.

«Его страна была опустошена, его три зловещих ядерных объекта были уничтожены, и я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь. Я спас его от очень страшной и унизительной смерти», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он отметил, что приостановил процесс снятия санкций с Ирана после заявлений Хаменеи о победе над Израилем. По словам Трампа, в момент эскалации он контролировал ситуацию и принимал решения, которые могли повлиять на исход конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что действия США и союзников позволили избежать дальнейшего развития конфронтации.

Трамп назвал условие новой атаки по Ирану

Израиль не обладал точными разведданными о ликвидации высшего руководителя Ирана Али Хаменеи, однако рассматривал вариант его устранения. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, как информирует The Times of Israel.

Ранее, 20 июня, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авив не ставит своей целью устранение верховного лидера Ирана, однако, по его мнению, подобный исход в конечном итоге мог бы принести пользу иранскому народу. Тем не менее, днем ранее Исраэль Кац отметил, что ликвидация аятоллы рассматривается как одна из задач проводимой операции против Ирана. Министр также подчеркнул, что, по его мнению, «такой диктатор, как Хаменеи, не должен оставаться у власти».