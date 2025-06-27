Трамп мечтал о принцессе Диане как о «главном трофее»

Инсайдеры сообщли, что президент США сватался к принцессе в 90-х.

Рассекречены пикантные детали о неудачных ухаживаниях Дональда Трампа за принцессой Дианой в 1990-х годах. Как выяснилось, экс-президент США рассматривал леди Ди как «идеальную трофейную жену» после ее развода с принцем Чарльзом, но получил решительный отпор, пишет Daily Mail.

По свидетельствам близкой подруги Дианы, журналистки Селины Скотт, Трамп завалил Кенсингтонский дворец гигантскими букетами цветов — точно такими же, какие когда-то дарил своей первой жене Иване.

«Он явно воспринимал Диану как главный трофей, — пишет Скотт. — Когда орхидеи стали заполнять ее апартаменты, она всерьез забеспокоилась. Это стало походить на сталкинг».

На приватном ужине принцесса призналась: «Что мне делать? Он вызывает у меня мурашки». «Просто выбрось их», — посоветовала подруга. Диана рассмеялась.

В своей книге 1997 года «Искусство возвращения» Трамп признался: «Моя единственная печаль в женском вопросе — что мне не довелось ухаживать за леди Дианой Спенсер. Она освещала комнату своим обаянием — настоящая принцесса, женщина-мечта».

После гибели Дианы в 1997 году он якобы говорил друзьям: «Я всегда думал, что у меня был шанс». Трамп, считавший себя неотразимым, так и не смог покорить единственную женщину, которая действительно его отвергла. Как отмечают биографы, этот эпизод ярко характеризует нарциссизм экс-президента: даже спустя 30 лет он продолжает верить в миф о своем «шансе» с принцессой.