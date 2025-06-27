ДР Конго и Руанда подписали мирное соглашение

Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда подписали мирное соглашение. Прямую трансляцию прошедшей в Вашингтоне официальной церемонии вел YouTube-канал Госдепартамента США.

Свои подписи под документом в присутствии госсекретаря США Марко Рубио поставили глава МИД ДРК Тереза Кайивамба и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Соглашение, достигнутое при посредничестве США, направлено на прекращение военных действий на востоке ДРК, а также открывает пути к более тесному экономическому сотрудничеству между двумя странами.