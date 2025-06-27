В ООН предрекли голод 16 миллионам граждан

Более 16 миллионов граждан Сирии могут столкнуться с голодом из-за самой масштабной за 60 лет засухи. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

«Около 16,3 млн человек в Сирии в этом году рискуют остаться без продовольствия. Ожидается, что дефицит урожая пшеницы составит от 2,5 до 2,7 млн тонн, а это означает, что ее количества будет недостаточно для удовлетворения местных потребностей», — заявил помощник представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Сирии Хайя Абу Ассаф.

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Его слова приводит агентство France Press (AFP).

Судя по информации, уровень воды в Сирии существенно снизился. Исходя из этого, количество урожая существенно сократилось. До начала гражданской войны в 2011 году Сирия была самодостаточной страной по производству пшеницы, производя в среднем 4,1 млн тонн в год, заключили в материале.