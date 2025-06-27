Москва жестко ответила Японии на постоянное давление со стороны Токио, а также требование отдать Курильские острова. Об этом в пятницу, 27 июня, рассказали в китайском издании Baijiahao.

В последние годы Токио все чаще поддерживает санкции, направленные против Москвы, а также открыто заявляет о своих правах на Курильские острова. России эта территория досталась по итогам Второй мировой войны.

Как отметили в газете, российскому лидеру Владимиру Путину пришлось принять необходимые меры, чтобы «успокоить Японию». К примеру, страна полностью приостановила все безвизовые поездки для японцев. Ограничения коснулись и всех совместных проектов между странами.

Курилы раздора: из-за чего спорят Япония и Россия

Финальным шагом стало то, что Россия отправила приглашение делегации из Китая для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над Японией.

Торжество состоится на Курильских островах, что стало для Токио неожиданностью.

— Такой шаг можно считать символическим ответом на территориальные претензии Японии, — высказались авторы материала.

Недавно в Японии заявили, что, несмотря на напряженные отношения, правительство страны продолжает стремиться к заключению мирного договора с Россией.