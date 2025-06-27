Трамп: ядерные материалы не были вывезены с объектов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных Соединенными Штатами объектов, поскольку сделать это незаметно было бы невозможно. Его слова приводит CNN.

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«Ничего не было перемещено с объектов. Это очень опасно, они очень-очень тяжелые», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что для вывоза материалов понадобился бы специальный транспорт, такие действия были бы заметными.

Также Трамп отметил, что Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов. Также американский лидер выразил уверенность, что Тегеран в ближайшее время не станет возвращаться к ядерным разработкам.

Трамп также заявил, что руководство Ирана выразило желание продолжить диалог с Вашингтоном и обсудить ядерную программу.

22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном на стороне Тель-Авива: американская армия нанесла удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Иран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.