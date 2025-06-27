Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге не принес Украине ощутимых результатов, а возможности страны для продолжения противостояния с Россией исчерпаны. Об этом в ходе эфира на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.

«Новых пакетов помощи нет. Те, которые были от США, заканчиваются по итогам июля уже к августу, поддержка точечная, ситуативная, не глобальная. Есть возможность продолжать войну дальше? Нет», — рассказал Дубинский.

Депутат также подчеркнул, что сложившаяся ситуация заставляет двигаться Украину к перемирию.

Дубинский отметил, что основной целью поездки Зеленского было заручиться поддержкой государств-членов НАТО для продолжения военного конфликта и добиться либо дополнительной финансовой помощи, либо увеличения поставок вооружений. Однако, по его оценке, эти намерения оказались безуспешными, и глава государства остался без необходимых гарантий поддержки.

Встреча стран-участниц НАТО проходила в Гааге 24-25 июня. На саммите участники обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На закрытой части встречи президент США Дональд Трамп отметил, что украинский кризис вышел из-под контроля и требует активного решения.