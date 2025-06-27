Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по вынесению вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, а также оценил ее перспективы удержаться на посту.

Ранее 74 евродепутата подписались под вотумом недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен пандемии, передавал портал Euractiv. Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии, поделились подробностями авторы публикации. По информации издания, среди поддержавших инициативу — 31 представитель ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Вместе с тем подчеркивается, что для принятия вотума нужно, чтобы его поддержали две трети присутствующих депутатов, а также большинство всего парламента — минимум 361 голос.

Инициаторами вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен были румынские депутаты, и их можно понять, поскольку ранее из-за Еврокомиссии и ее главы в Румынии сначала одни выборы президента были сорваны, а результаты вторых были подтасованы. Но для того, чтобы вотум недоверия был принят, чтобы фон дер Ляйен отстранили от исполнения обязанностей главы ЕК, нужно две трети голосов депутатов. И сейчас такая перспектива выглядит сомнительной, ведь фон дер Ляйен поддерживает наиболее крупная фракция ЕК - Европейская народная партия. Это либеральная фракция, которая при создании была ориентирована на Демократическую партию США. Сейчас ее представители солидаризуются с фон дер Ляйен. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Сам факт поддержки рядом евродепутатов инициативы о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии свидетельствует о нарастающем недовольстве деятельностью фон дер Ляйен, подчеркнул эксперт.

«Это недовольство нарастает по ряду причин. Так, к фон дер Ляйен есть серьезные претензии, касающиеся организации закупок атиковидной вакцины Pfizer. Они были непрозрачны. Более того, фон дер Ляйен отказалась предоставить соответствующие документы, сославшись на то, что переговоры шли в режиме смс-переписки, а смс-сообщения не сохранились. Это спорный довод. Кроме того, главой Еврокомиссии очень недоволен президент США Дональд Трамп. Дело в том, что в период президентской кампании в США в прошлом году фон дер Ляйен занимала откровенно антитрамповскую позицию и уничижительно высказывалась о политике. А Трамп – это не тот человек, который может подобное простить. Сейчас он ее игнорирует. При этом многие в Евросоюзе считают, что те торговые претензии, которые в адрес ЕС выдвигает администрация Трампа, «замешаны» на том, что во главе Еврокомиссии находится фон дер Ляйен. Поэтому для ее отставки есть большой потенциал», - сказал Оленченко.

Если фон дер Ляйен в дальнейшем все же лишат полномочий, то это будет означать роспуск Еврокомиссии, добавил политолог.

«Так что в этом случае возникнет необходимость выбрать нового председателя и новый состав Еврокомиссии. Вместе с тем нужно отметить, что нынешний состав ЕК, мягко говоря, выглядит убого в кадровом отношении. Все представители ЕК были подобраны фон дер Ляйен по принципу личной преданности ей. Они не обладают компетентностью и не пользуются авторитетом… Полагаю, в этот раз отправить главу ЕК в отставку не получится, но соответствующий процесс на этом не завершится. Курс, направленный на роспуск ЕК и отставку ее главы, будет усиливаться», - заключил специалист.

Ранее Еврокомиссия предложила создать западную альтернативу БРИКС.