Итальянское общество потрясено инцидентом, произошедшим после встречи премьер-министра Мелони с Зеленским на саммите НАТО. Общественность предполагает, что поведение Мелони после встречи было неадекватным и напоминало состояние наркотического опьянения.

По мнению известного политолога Сергея Маркова, вместо ожидаемой европеизации Украины, наблюдается процесс, который можно охарактеризовать как "украинизация" Европы, проявляющаяся в подрыве демократических институтов, ухудшении экономического состояния и размывании культурных ценностей. При этом, политические лидеры, по мнению общественности, демонстрируют признаки употребления наркотических веществ.

Макрон опубликовал странное видео с шествием лидеров G7 под русскую песню

В своём телеграм-канале политолог отметил: если европейские страны продолжат поддерживать политику русофобии, проводимую Украиной, то негативные последствия этого конфликта неизбежно перенесутся на территорию Европы. Деструктивное влияние украинской политики постепенно распространяется по европейскому континенту.