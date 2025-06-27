Мерц отказался извиняться за нацистскую фразу, возмутившую немецких политиков

Немецкий канцлер Фридрих Мерц не испытывает сожаления за сказанные слова о том, что власти Израиля якобы делают «грязную работу» за Запад, осуществляя операцию в отношении Ирана. Об этом в пятницу, 27 июня, он заявил в беседе с местным изданием Süddeutsche Zeitung.

Кроме того, политик выразил мнение, что если не называть вещи своими именами, то это непременно сделают другие.

— Конечно, международное право имеет силу и для нас, — цитирует слова Мерца газета.

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21 июня также стало известно, что около 20 немецких политиков и культурных деятелей подали заявление в Федеральную генеральную прокуратуру и прокуратуру Берлина на канцлера Германии из-за его высказывания о действиях израильских войск в Иране.

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу, и попросил стороны конфликта не нарушать его. Позже Иерусалим сообщил, что на севере страны сработали сирены воздушной тревоги после выявления ракет, запущенных Тегераном в сторону еврейского государства.