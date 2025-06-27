Европарламент принял решение по закрытию границы России и Финляндии

Европейский парламент отклонил петицию жителей Финляндии об открытии восточной границы. Об этом рассказал глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти Алессио Инкорвайя финскому телерадиовещателю Yle.

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«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — сказал чиновник.

По его словам, комитет по петициям принял решение о закрытии границы Финляндии с Россией на основе оценки Европейской комиссии.

По данным издания, гражданин Финляндии и некоммерческая общественная организация «Александровское общество» обратились в Европейский парламент с просьбой открыть границу. В своей петиции заявители отметили, что решение правительства страны нарушает законодательство Европейского Союза.