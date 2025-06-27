Во Франции высмеяли конфуз Макрона на встрече с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова потешался над главой Франции Эммануэлем Макроном, заставив его вертеться как юлу. Об этом у себя на странице в X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее во время встречи на саммите НАТО в Гааге Эрдоган крепко пожал руку Макрона, а затем резко толкнул его в сторону поближе к флагу Франции. Инцидент попал на видео.

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«Эрдоган вновь потешается над Макроном на саммите НАТО, крепко держа его и заставив крутиться, как юлу. Макрон к тому же скорчил мину!» — прокомментировал это Филиппо.

Он задался вопросом о том, почему «все чувствуют необходимость унизить президента Франции». По мнению политика, это происходит из-за «лживости, эгоцентризма и мизерности» Макрона. Филиппо подчеркнул, что президент Франции «не соответствует уровню».