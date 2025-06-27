Европарламент принял окончательное решение по закрытию границы РФ и Финляндии

Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций исполнительной власти ЕС Алессио Инкорвайя.

«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — заявил Инкорвайя.

Его слова передает финский телеканал Yle. В документе, который оказался в распоряжении журналистов, отмечается, что Финляндия имеет право ограничить работу отдельных пунктов на внешней границе с Россией в целях защиты национальной безопасности. В своем решении власти также сослались на конфликт между Россией и Украиной.

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Сама петиция от 10 октября 2024 года была размещена на сайте Европарламента. В ней содержалась просьба — вернуть возможность пересекать границу для финских семей с родственниками в России. В обращении подчеркивалось, что закрытие границы затруднило поездки законных резидентов Финляндии в РФ, а также негативно сказалось на жизни жителей восточных регионов страны и экономике приграничных территорий. При том сами финские таможенники еще в марте 2025 года отмечали, что границы между странами необходимо открыть. Они апеллировали к тому, что это помогло бы решить проблемы с экономикой страны.