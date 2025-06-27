В Германии заявили о политике двойных стандартов в отношении России

Немецкие власти считают удары по Ирану «самообороной», при этом попытки России не допустить появление западных ракет у своих границ называют «необоснованной агрессивной войной». Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, слова которой приводят «Известия».

«Если Россия нападает на Украину, чтобы помешать размещению западных военных и ракет у своей границы потому, что она чувствует себя из-за этого в опасности, то это необоснованная агрессивная война. Если Израиль и США бомбят Иран, чтобы помешать ему когда-либо обрести способность создать ядерную бомбу, потому что Израиль чувствует себя из-за этого в опасности, то это самооборона», - заметила она.

Немецкий политик также усомнилась в том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте читал договор альянса, так как иначе «он вряд ли мог бы похвалить президента США Дональда Трампа за нападение на Иран, противоречащее международному праву».

Напомним, что 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. А 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что в конфликте с Ираном Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения.