Пока вы не уснули: новый "папочка" для ЕС и план Киева по переговорам с Россией

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Европе выбрали нового «папочку» для ЕС

У Европейского союза (ЕС) может появиться «новый папочка» в лице канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Politico.

По данным издания, премьер Бельгии был впечатлен амбициями немецкого политика, когда речь шла об обороне.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей.

Читать новость полностью

Захарова шуткой ответила Мерцу о ситуации с вызовом посла

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу, видимо, не перевели информацию о причинах вызова посла ФРГ в МИД России, поэтому он их не знает. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в Telegram.

Дипломат привела слова Мерца, который признался, что никак не может оценить вызов посла Германии в российский МИД, потому что не знает его причины. Захарова подчеркнула, что причина вызова немецкого дипломата, а именно «третирование» в ФРГ российских журналистов и объявление ответных мер российской стороной, была объявлена еще сутки назад.

Читать новость полностью

В Киеве раскрыли план по переговорам с Россией

После решения гуманитарных вопросов Киев хочет перейти к теме встречи лидеров на переговорах с Москвой. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти ожидают предметный диалог с представителями России по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что разъяснения о ходе переговоров и формате их продления будут представлены в ближайшее время.

Читать новость полностью

Командир «Ахмата» заявил о неправильном поведении потерявших совесть россиян

Устраивать вечеринки в период специальной военной операции (СВО), когда российские военные защищают духовно-нравственные ценности, неправильно. Об этом заявил в Апти Алаудинов.

По словам военного, такое поведение свойственно потерявшим совесть россиянам.

"В то время, когда гибнут ребята, защищая нашу страну, защищая духовно-нравственные ценности, устраивать какие-то шумные шабаши -- это неправильно ни с какой позиции"

Читать новость полностью

Россия атаковала объект НАТО в Хмельницкой области

Минувшей ночью Вооруженные силы России ударили по объектам на Украине с помощью сотен беспилотников «Герань» и множества гиперзвуковых ракет «Кинжал», был поражен объект НАТО в Хмельницкой области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на мониторинговые каналы в Telegram.

«С наступлением полуночи противник сообщил о фиксации огромного количества «Гераней» в воздухе <...>. Чуть позже вражеские ресурсы заявили и подлетах «Кинжалов», — говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала.

Читать новость полностью

Каждому третьему работнику в России сократили или отменили премию

Каждый третий работник в России за последний год столкнулся с сокращением или лишением премии, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты июньского исследования hh.ru и НПФ «Эволюция».

Согласно опросу, у 20% россиян премия сократилась и у 9% выплаты прекратились.

Чаще всего такая ситуация наблюдается среди менеджеров, IT-специалистов, риелторов, а также работников в сферах продаж, финансов и строительства.

Читать новость полностью

МИД Китая выразил глубокую обеспокоенность действиями Украины

МИД Китая выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о ранении китайского журналиста при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Reuters.

«Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации», — сказал дипломат.

Читать новость полностью

Азербайджанцев начали массово задерживать в российском городе

Несколько десятков азербайджанцев задержали силовики в Екатеринбурге. По словам очевидцев, их «хватают и увозят». Об этом пишет E1.RU.

Один из собеседников портала отметил, что кто-то из граждан пришел сам, когда ему позвонили, а кто-то прячется.

Среди них якобы ищут убийцу. В операции задействованы полицейские из главка и следователи СК, добавил источник издания.

Читать новость полностью

Суд решил судьбу порезавшего девушку-таксиста российского военного

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима военного, попытавшегося расправиться с девушкой-таксистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в августе 2024 года мужчина захотел отдохнуть от службы и не явился на нее, оставшись в городе Канск. В один из дней он в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси в деревню и к нему на вызов приехала машина с девушкой за рулем. Она отвезла мужчину туда и обратно, но на третий адрес ехать отказалась — пассажир не заплатил.

Читать новость полностью

В РПЦ возмутились правилами русского языка

Отец Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, который раньше был частью Скорбященского монастыря, в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что писать слово «Бог» со строчной буквы — это грех. По его словам, это проявление атеистических взглядов, которые еще недавно были распространены в обществе.

Священнослужитель прокомментировал заявление специалистов Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук о том, что использование прописной буквы в слове «Бог» в русском языке определяется контекстом. В частности, в текстах, связанных с религией, слово «Бог» всегда пишется с заглавной буквы. Однако в устойчивых выражениях, таких как «бог с ним» или «слава богу», оно пишется со строчной.

Читать новость полностью