Появились кадры большого кладбища погибших при ударе по полигону ВСУ в Шостке

Украинский военный снял подготовку к захоронению очередной партии погибших при ударе баллистической ракеты "Искандер" по полигону спецназа ВСУ в Сумской области.

Оператор обводит камерой длинные ряды свежих могил с украинскими флагами. В каждом - по 25 захоронений. Рядов пять, итого 125 погибших.

"Сегодня хороним 30 человек. 30 гробов. А у вас все хорошо, да?" - говорит оператор.

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Напомним, после удара "Искандера" по полигону на Украине разгорелся скандал. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая потребовала отставки главкома ВСУ Владимира Сырского.

Ее коллега Александр Гончаренко заметил, что попавшая под удар база спецназа находится в Шостке - всего в 50 километрах от границы с Россией. "Этот грех на тех, кто решил проводить тренировки военных практически на линии фронта", - написал политик.

Под удар попала учебная база 1-й бригады спецназа ВСУ. По данным Минобороны РФ, уничтожено до 70 украинских солдат, в том числе два десятка инструкторов.

В оставшихся могилах, видимо, похоронены жертвы других ошибок украинского командования.