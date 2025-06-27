«Враг захватил власть»: общественник высказался о ситуации в Армении

Член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян назвал ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) захватом власти. Об этом сообщает «Известия».

Он отметил, что сейчас главная задача для армян — сплотиться. Бадалян уверен, что жители страны обязаны сделать так, чтобы «враг, который захватил власть в Армении», не смог их уничтожить.

«Мы должны объединиться вокруг Церкви, вокруг того института, который позволил нам, армянам, остаться армянами на много тысяч лет», — отметил он.

Бадалян также заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к гражданской войне. Он отметил, что политику в первую очередь важно сохранить власть.

Напомним, что в последние месяцы противостояние между ААЦ и Пашиняном усилилось. С мая 2025 года он активно критикует церковь, в том числе в нарушении обета безбрачия. Несмотря на это, настоящей причиной конфликта считается патриотическая позиция католикоса Гарегина II и поддержка им оппозиционных сил.

27 июня сотрудники Службы нацбезопасности Армении прибыли к резиденции католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине для задержания архиепископа Микаела Аджапахяна. Против правоохранителей выступили священнослужители и граждане, пришедшие к резиденции. СК Армении возбудил уголовное дело по факту препятствия задержанию.