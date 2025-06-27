Задержан армянский архиепископ Микаэл Аджапанян

Главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаеля Аджапахяна задержали по подозрению в призывах к свержению власти в стране, следствие ходатайствует о его аресте. Об этом заявил адвокат Ара Зограбян, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания Аджапахяна прибыли сотрудники Службы национальной безопасности Армении. Однако верующие и священники дали им отпор.

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«Приняли участие в следственных мероприятиях. В отношении архиепископа Микаеля Аджапахяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу архиепископа», — сообщил Зограбян.

Он добавил, что суд должен вынести решение о мере пресечения в течение 24 часов с момент задержания Аджапахяна. По словам адвоката, архиепископ не признает своей вины в инкриминируемом ему преступлении.