Задержан армянский архиепископ Микаэл Аджапанян

Армянский архиепископ Микаэл Аджапанян задержан.

Об этом сообщил его адвокат, пишет ТАСС.

Следствие ходатайствует об аресте.

«Враг захватил власть»: общественник высказался о ситуации в Армении

27 июня спецназовцы в масках из службы национальной безопасности зашли на территорию резиденции главы армянской церкви. Там произошла потасовка между силовиками и священниками. Архиепископ Микаэл Аджапанян вышел к правоохранителям и заявил, что готов пойти с ними.