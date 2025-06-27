Экс-советник Трампа: сторонники Зеленского хотят конфликта «без конца и края»

Мария Иванова

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что сторонники Владимира Зеленского хотят «бесконечного» конфликта. Отрывок выступления Бэннона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Экс-советник Трампа: сторонники Зеленского хотят конфликта «без конца и края»
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По словам Бэннона, те же люди, что поддерживали войну с Ираном, «продвигают» Зеленского, сравнивая его с британским премьером Уинстоном Черчиллем.

«Честно говоря, трудно найти кого-то менее похожего на Черчилля, чем Зеленский», - подчеркнул экс-советник Трампа.

По его мнению, сторонникам Зеленского необходим новый конфликт «без конца и края». Бэннон отметил, что конфликт России и Украины не является вопросом жизненно важных интересов национальной безопасности США.

Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что призывы западных стран к мобилизации 18-летних граждан Украины указывают на стремление Запада «воевать до последнего украинца». Он предположил, что Зеленский не стал снижать возраст для мобилизации, стараясь сохранить не людей, а собственную власть.