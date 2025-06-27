Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что сторонники Владимира Зеленского хотят «бесконечного» конфликта. Отрывок выступления Бэннона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По словам Бэннона, те же люди, что поддерживали войну с Ираном, «продвигают» Зеленского, сравнивая его с британским премьером Уинстоном Черчиллем.

«Честно говоря, трудно найти кого-то менее похожего на Черчилля, чем Зеленский», - подчеркнул экс-советник Трампа.

По его мнению, сторонникам Зеленского необходим новый конфликт «без конца и края». Бэннон отметил, что конфликт России и Украины не является вопросом жизненно важных интересов национальной безопасности США.

Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что призывы западных стран к мобилизации 18-летних граждан Украины указывают на стремление Запада «воевать до последнего украинца». Он предположил, что Зеленский не стал снижать возраст для мобилизации, стараясь сохранить не людей, а собственную власть.