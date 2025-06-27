Посол Германии ничего не понял на встрече в МИД России

Посол Германии Александр Ламбсдорф настолько плохо владеет русским языком, что ничего не понял на встрече в МИД России и ушел за переводчиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что дипломат вернулся в здание российского внешнеполитического ведомства с переводчиком, дальнейшая встреча пройдет на русском.

Мерц отреагировал на вызов посла ФРГ в МИД России

Ранее Ламбсдорф прибыл в здание МИД России, где ему объявят об ответных мерах Москвы из-за преследования немецкими властями журналистов из России. Однако немецкий дипломат провел там всего около десяти минут и заявил, что примерно через час вернется обратно с переводчиком.