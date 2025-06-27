В ФРГ высказались о разногласиях между социал-демократами

Раскола в Социал-демократической партии Германии не предвидится, даже несмотря на разную позицию некоторых ее членов по ситуации на Украине. Об этом заявил News.ru немецкий политолог Александр Рар.

Ранее часть Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, выступила за диалог с Россией, «как только умолкнут пушки». Также члены партии призвали прекратить размещение новых американских ракет средней дальности в ФРГ и выступили против повышения расходов на оборону. Заявление группы социал-демократов вызвало скандал в Германии.

При этом, по мнению политолога Александра Рара, раскола на партийном съезде СДПГ не предвидится, несмотря на разногласия.

«Да, есть несколько старых политиков СДПГ, которые ратуют за мирные переговоры, они пытаются задержать путь правительства на милитаризацию. Но поддержки в СМИ и элитах они не имеют. Разногласия в СДПГ касаются социальных и миграционных вопросов, обсуждаемых в правительстве. В целом руководство партии хочет продолжения совместного курса, о котором договорились с ХДС/ХСС», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил о том, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

Также Мерц после вступления в должность первым делом посетил Киев и заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Берлина, призвал Москву к 30-дневнему перемирию и пригрозил ужесточением санкций. Он заявил и о снятии ограничений на дальность передаваемого Украине оружия, и засекретил военные поставки.