Стало известно, почему Пашинян пытается «разнести» церковь

Доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что конфликт премьера Армении Никола Пашиняна с духовенством связан со «злопамятностью» политика и его борьбой с российской диаспорой армян. Об этом Пинчук рассказал «Царьграду».

В пятницу, 27 июня, полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Гюмри. СМИ сообщили, что против главы епархии Микаела Аджапахяна возбуждено дело: его, среди прочего, обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Позже появилась информация, что армянский спецназ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина - монастырского комплекса, духовного и административного центра ААЦ, где находится резиденция католикоса церкви Гарегина II.

Этому предшествовала критика со стороны Пашиняна в адрес ААЦ. Премьер призывал Гарегина II покинуть пост, обвиняя его в нарушении обета безбрачия. Премьер предложил создать координационную группу для организации переизбрания главы ААЦ в целях «защиты верующих и духовной чистоты».

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В ААЦ назвали призывы Пашиняна попыткой умалить авторитет церкви, «заглушить ее голос» и ослабить ее влияние в общественной жизни. В ААЦ часто критиковали политику Пашиняна, в основном из-за событий в Нагорном Карабахе, перешедшем под полный контроль Азербайджана.

Пинчук заявил, что главной задачей Пашиняна является удержание власти и реализация внутренних и внешних «программных установок», которые он считает правильными. В то же время серьезное влияние на политику Армении оказывают ее диаспоры в разных странах, подчеркнул Пинчук.

По его словам, российская диаспора армян нашла поддержку у ААЦ. Пинчук заявил, что в 2024 году архиепископ Баграт (Галстанян) фактически был лидером «антипашиняновских» протестов.

«Почему-то организаторы этих протестов решили, что, раз не получилось в моменте, можно разойтись и потом собраться в следующий раз, когда будут более благоприятные условия», - отметил Пинчук.

По его мнению, Пашинян, «будучи человеком последовательным и злопамятным», опасался, что «недоделанное» в прошлый раз могут «доделать завтра». Пинчук заявил, что политик решил попытаться «разнести» ААЦ, пока у него есть силы и ресурсы.