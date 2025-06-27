Украинец сбежал в Словакию на мотоцикле

Житель Украины Денис Пренко успешно пересек границу со Словакией на мотоцикле, чтобы избежать мобилизации. Об этом рассказал украинский журналист Виталий Глагола.

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По словам мужчины, побег готовился несколько месяцев. Он специально заранее приобрел мотоцикл, хотя не умел на нем ездить, и отрабатывал маневры на дорогах. Первая попытка побега не удалась из-за длинной очереди и дождя. Во время второй попытки Пренко подъехал к КПП «Ужгород», воспользовался фальшивой распечаткой военно-учетного документа и, не дожидаясь проверки, промчался мимо поста.

На словацкой стороне он упал с мотоцикла, но местные пограничники помогли ему подняться и забрали транспорт, не задавая лишних вопросов. По данным чопского погранотряда, начата служебная проверка, а персонал КПП, работавший в тот день, отстранен. Пренко отметил, что словацкие пограничники защитили его от украинских коллег, заявив, что он находится на их территории, передает «Российская газета».

23 мая из исследования, проведенного Фондом супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской, стало известно, что каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант переезда в другую страну. Причиной для такого мышления у 80 процентов респондентов стало большее количество возможностей.