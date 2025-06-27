Лукашенко припомнил Чернобыль во время обсуждения Ирана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил Чернобыль, обсуждая удары по ядерным объектам Ирана. Об этом он заявил на расширенном заседании саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), его слова приводит РИА Новости.

«Удары по ядерным объектам Ирана (...) самым опасным образом нарушают положения международного права (...) Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси, стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан должен был посетить саммит ЕАЭС, проходящий в Минске. Однако он не смог совершить визит в силу известных обстоятельств, добавил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал отказ от участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в работе саммита ЕАЭС. Причину охлаждения курса Еревана он призвал искать и в самой организации. «Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя», — заключил он.