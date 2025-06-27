Аналитик заявил об уничтожении «армянского самосознания»

Политический аналитик Арман Абовян назвал последние события в Армении уничтожением «фундамента армянского самосознания». Об этом Абовян рассказал «Известиям».

По мнению Абовяна, системное уничтожение нации и идеологического фундамента Армении происходит в последние семь лет. Аналитик считает, что Армянская апостольская церковь (ААЦ) осталась единственной силой, которая «пока что боролась и будет продолжать бороться за армянское самосознание».

«Уничтожение нации, уничтожение народа, уничтожение страны всегда начинается с уничтожения идеологического фундамента», - подчеркнул Абовян.

Утром 27 июня полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри. СМИ сообщили, что против главы епархии Микаела Аджапахяна возбуждено дело: его, среди прочего, обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Позже появилась информация, что армянский спецназ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина - монастырского комплекса, духовного и административного центра ААЦ, где находится резиденция католикоса церкви Гарегина II.

Этому предшествовала критика со стороны премьера Армении Никола Пашиняна в адрес ААЦ. Пашинян призывал Гарегина II покинуть пост, обвиняя его в нарушении обета безбрачия. Премьер предложил создать координационную группу для организации переизбрания главы ААЦ в целях «защиты верующих и духовной чистоты».

В ответ в ААЦ заявили, что призывы Пашиняна продиктованы политическими целями и представляют собой попытку умалить авторитет церкви, «заглушить ее голос» и ослабить ее влияние в общественной жизни. В ААЦ часто критиковали политику Пашиняна, в основном из-за событий в Нагорном Карабахе, перешедшем под полный контроль Азербайджана.