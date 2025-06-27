Бербок попрощалась с парламентом Германии

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с прощальной речью перед немецким парламентом, раскритиковав правую партию «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает Bild.

Как отмечает Bild, в своей последней речи в парламенте Бербок выступила против новой инициативы «Альтернативы для Германии». Ранее партия предложила запретить государственное финансирование неправительственных организаций.

С декабря 2021 года Бербок была министром иностранных дел в правительстве экс-канцлера Олафа Шольца. По информации Bild, 15 июня Бербок подала прошение об освобождении от депутатских обязанностей. Она покинет немецкий парламент 30 июня и в августе месте с детьми переедет в Нью-Йорк. В сентябре Бербок начнет работу в должности председателя Генассамблеи ООН.

Ранее о новой должности Бербок писала газета Berliner Zeitung. Издание отмечало, что роль председателя Генассамблеи скорее символическая и протокольная. Резолюции этого органа не имеют обязательной силы.

Автор Berliner Zeitung усомнился, что Бербок подходит для этой работы: он указал, что на посту главы МИД Германии она отличалась «дипломатической неуверенностью». Газета напомнила, что Бербок называла главу Китая Си Цзиньпина диктатором и говорила, что Германия воюет с Россией. Автор статьи задался вопросом, сможет ли имеющая такой багаж Бербок стать посредником между государствами-членами ООН.